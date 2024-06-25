Футболист киевского Динамо Томаш Кендзера на правах аренды провел сезон – 2023/2024 в одном из грандов греческой Суперлиги. По данным Flashscore польский защитник сыграл за ПАОК 47 матчей и отметился тремя забитыми мячами, а клуб стал победителем чемпионата Греции.

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Трансфер Томаша Кендзеру в ПАОК

Динамо хочет получить по меньшей мере 1 миллион евро за досрочное расторжение контракта с поляком. У Кендзеры есть неделя, чтобы договориться с киевлянами о трансфере, иначе ПАОК будет искать нового защитника. Игрок хочет получать зарплату в 1 миллион евро в новом клубе. Отмечается, что греческий клуб готов заплатить за защитника 200 тысяч евро, хотя Динамо желает получить 500 тысяч за игрока и 500 тысяч бонусов. Если клубы не придут к согласию то в таком случае Кендзера может перейти в ПАОК как полноценный игрок – свободным агентом.

К слову. В заявку сборной Польши на Евро-2024 Томаш Кендзера не попал.

Карьера Кендзеры в Динамо