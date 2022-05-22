Результативно простился с командой

Томаш Кендзера вышел в стартовом матче польского Леха и провел на футбольном поле весь поединок. Встреча против Заглембе стала последней для поляка в Экстраклассе, пишет 24 канал.

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Напомним, что Кендзера выступал в Польше на правах аренды. Его контракт принадлежит киевскому Динамо. Томаш своим голевым выстрелом открыл счет в игре последнего тура. Защитник в прямом смысле этого слова занес мяч в ворота после подачи в штрафную соперника.

Томаш сменил нули на табло уже на 10-й минуте. К перерыву Лех удвоил свое преимущество. А после отдыха разрешил оппоненту отквитать один гол с пенальти.

Видео гола Кендзеры

В итоге – 2:1 Лех победой закончил сезон-2021/2022. Клуб Кендзеры еще до этого матча уже досрочно оформил звание чемпиона Экстраклассы. За 34 поединка Лех завоевал 74 очка. Ближайший соперник, каким был Ракув, уступил лидеру пять баллов. Тройку призеров замкнула Погонь.

Кендзера голом простился с Лехом. Томаш возвращается в расположение Динамо. Пока неизвестна судьба следующего сезона в Украине, потому где окажется защитник дальше под большим вопросом. Киевляне за то, чтобы провести следующий чемпионат УПЛ за границей. "Бело-синие" склоняются к варианту с Турцией.

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