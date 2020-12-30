Украинские теннисистки не теряют ни минуты перед стартом нового сезона. Каждая украинка готовится по особому графику и с разными спарринг-партнершами.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает усиленно тренироваться к выступлениям в Абу-Даби (5-13 января), Мельбурне (1-8 февраля). Одесситка попала в предварительную заявку на соревнования. Также Элина заявилась в основную сетку Australian Open (8-21 февраля), пишет 24 канал.

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Подготовка украинок к сезону

Уже совсем немного времени осталось до этих стартов. Поэтому Свитолина не теряет времени и проводит свой тренировочный процесс на солнечном Тенерифе. В перерыве между тренировками 26-летняя теннисистка не забывает отдыхать и записывает забавные видео, которые выкладывает на свои страницы в соцсетях.

Что касается подготовки Свитолиной к Открытому чемпионату Австралии. Из-за карантина все участники соревнований будут вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Однако тренировки будут разрешены. Правда, всем участникам будет разрешено тренироваться только с одной спарринг-партнершей. Свитолина остановилась на кандидатуре Иги Швьонтек, которая стала настоящим открытие сезона и чемпионкой Ролан Гаррос-2020. О совместной подготовке подтвердил и наставник польской теннисистки Петр Сержпутовского.

Даяна Ястремская уже неделю находится в ОАЭ, где готовится к турниру. Вторая ракетка Украины также попала в основную сетку Australian Open. Перед стартом сезона украинка изменила свою команду. Даяна снова работать с тренером Яном Похтером. Также с ней начали сотрудничество Жайме Ганасиа (физиотерапевт) и Николас Сак (тренер по физической подготовке).



Новая команда Даяны Ястремской / Скриншот из Инстаграма теннисистки

Что касается Марты Костюк. Победительница юниорского Australian Open-2017 поражает бешеным тренировочным режимом. Смотря на ее соцсети кажется, что 18-летняя теннисистка тренируется едва не 24/7. Девушка много времени проводит в зале, но и не забывает о теннисном корте. Сначала Марта провела тренировку с хорваткой Донной Векич в "Piatti Tennis Center". Как уже через две недели оказалась на одном корте в Монако с землячкой Катариной Завацкой.

Также украинка разделила один корт с Бьянкой Андрееску, которая стала победительницей US Open-2019. Теннисистки работают в Дубае.

Другая украинка Катарина Завацкая продолжает подготовку к старту нового сезона. На этот раз 20-летняя украинка провела тренировку с француженкой Ализе Корне на корте "All in Tennis Academy".

Екатерина Козлова находится на 4-й позиции в альтернативном списке на Australian Open. В квалификации, которая состоится в Дубае (10-13 января), примут участие Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Дарья Снегири. В отборочный турнир заявилась только Завацкий, а Козлова – нет.

Леся Цуренко же отметила, что находится в хорошей форме. Теннисистка в отличие от своих землячек тренируется в Киеве. Спортсменка посещает теннисный корт и дополняет это все в тренажерном зале.