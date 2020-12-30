Українські тенісистки не втрачають жодної хвилини перед стартом нового сезону. Кожна українка готується за особливим графіком та з різними спаринг-партнерками.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує посилено тренуватись до виступів у Абу-Дабі (5-13 січня), Мельбурні (1-8 лютого). Одеситка потрапила у попередню заявку на змагання. Також Еліна заявилась в основну сітку Australian Open (8-21 лютого), пише 24 канал.

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Підготовка українок до сезону

Вже зовсім небагато часу залишилось до цих стартів. Тож Світоліна не гає часу та проводить свій тренувальний процес у сонячному Тенеріфе. У перерві між тренуваннями 26-річна тенісистка не забуває розряджатись та записує кумедні відео, які викладає на свої сторінки у соцмережах.

Що ж до підготовки Світоліної до Відкритого чемпіонату Австралії? Через карантин всі учасники змагань будуть змушені відправити на двотижневу самоізоляцію. Однак тренування будуть дозволені. Щоправда, всім учасникам буде дозволено тренуватись лише з однією спаринг-партнеркою. Світоліна зупинилась на кандидатурі Іги Швьонтек, яка стала справжнім відкриття сезону та чемпіонкою Ролан Гаррос-2020. Про спільну підготовку підтвердив і наставник польської тенісистки Пьотр Сержпутовский.

Даяна Ястремська вже тиждень перебуває у ОАЕ, де готується до турніру. Друга ракетка України також потрапила в основну сітку Australian Open. Перед стартом сезону українка змінила свою команду. Даяна знову працюватиме із тренером Яном Похтером. Також з нею розпочали співпрацю Жайме Ганасіа (фізіотерапевт) та Ніколас Сак (тренер з фізичної підготовки).



Нова команда Даяни Ястремської / Скриншот з інстаграму тенісистки

Що ж до Марти Костюк. То переможниця юніорського Australian Open-2017 вражає шаленим тренувальним режимом. Дивлячись на її соцмережі здається, що 18-річна тенісистка тренується ледь не 24/7. Дівчина багато часу проводить у залі, але й не забуває про тенісний корт. Спершу Марта провела тренування з хорваткою Донною Векіч у "Piatti Tennis Center". Як вже за два тижні опинилась на одному корті в Монако із землячкою Катаріною Завацькою.

Також українка розділила один корт з Б'янкою Андреєску, яка стала переможницею US Open-2019. Тенісистки працюють у Дубаї.

Інша українка Катаріна Завацька продовжує підготовку до старту нового сезону. На цей раз 20-річна українка провела тренування з француженкою Алізе Корне на корті "All in Tennis Academy".

Катерина Козлова перебуває на 4-й позиції у альтернативному списку на Australian Open. У кваліфікації, яка відбудеться у Дубаї (10-13 січня), візьмуть участь Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Дар'я Снігур. У відбірковий турнір заявилась лише Завацька, а Козлова – ні.

Леся Цуренко ж відзначила, що перебуває у хорошій формі. Тенісистка на відміну від своїх землячок тренується у Києві. Спортсменка відвідує тенісний корт та доповнює це все у тренажерному залі.