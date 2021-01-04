Первая ракетка Украины Элина Свитолина определилась со спарринг-партнерами, которые помогут ей максимально подготовиться к Открытому чемпионату Австралии. Украинка будет спарринговать с тремя теннисистками.

Элина Свитолина, попавшая в основную сетку турнира, проведет работу на корте с тремя спарринг-партнерами. Ими станут польская представительница Ига Швентек, белоруска Виктория Азаренко и россиянка Дарья Касаткина. Две последние помогут украинке на второй неделе подготовки на карантине. Об этом сообщил Sport.pl.

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Подготовка Свитолиной

Перед Austalian Open из-за карантина все участники соревнований будут вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Однако тренировки будут разрешены. Правда, всем участникам будет разрешено тренироваться только с одной спарринг-партнершей. Свитолина остановилась на кандидатуре Швентек, которая стала настоящим открытие сезона и чемпионкой Ролан Гаррос-2020. О совместной подготовке подтвердил и наставник польской теннисистки Петр Сержпутовский.

Согласно правилам, во время второй недели карантина участницам будет разрешено увеличить количество партнерш до трех. Относительно двух других пятый номер рейтинга WTA определилась несколько позже.

Что известно об Australian Open?

Открытый чемпионат Австралии является крупнейшим теннисным турниром страны, который проводится еще с далекого 1905-го года. Этот чемпионат является первым в серии турниров Большого шлема в календарном году – проходит в январе в Мельбурне. В 2020 году действующей чемпионкой среди женщин является американка София Кенин, которая в финале переиграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Теннисистки будут вынуждены просидеть на карантине во второй половине января, после чего на местных кортах в Мельбурне стартуют соревнования ATP и WTA, а с 8 февраля – Открытый чемпионат Австралии.

Добавим, что в прошлом году украинка пробилась в третий круг турнира в Мельбурне. А лучшим результатом Свитолиной на этом турнире остаются выход в четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. Теннисистка из Украины играет на Australian Open уже с далекого 2013-го года.