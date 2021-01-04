Перша ракетка України Еліна Світоліна визначилась із спаринг-партнерками, які допоможуть їй максимально підготуватись до Відкритого чемпіонату Австралії. Українка буде спарингувати аж з трьома тенісистками.

Еліна Світоліна, яка потрапила в основну сітку турніру, проведе роботу на корті з трьома спаринг-партнерами. Ними стануть польська представниця Іга Швьонтек, білоруска Вікторія Азаренко та росіянка Дар'я Касаткіна. Дві останні допоможуть українці на другому тижні підготовки на карантині. Про це повідомив Sport.pl.

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Підготовка Світоліної

Перед Austalian Open через карантин всі учасники змагань будуть змушені відправити на двотижневу самоізоляцію. Однак тренування будуть дозволені. Щоправда, всім учасникам буде дозволено тренуватись лише з однією спаринг-партнеркою. Світоліна зупинилась на кандидатурі Швьонтек, яка стала справжнім відкриття сезону та чемпіонкою Ролан Гаррос-2020. Про спільну підготовку підтвердив і наставник польської тенісистки Пьотр Сержпутовский.

Згідно з правилами, під час другого тижня карантину учасницям буде дозволено збільшити кількість партнерок до трьох. Щодо двох інших п'ятий номер рейтингу WTA визначилась дещо пізніше.

Що відомо про Australian Open? Відкритий чемпіонат Австралії є найбільшим тенісним турніром країни, який проводиться ще з далекого 1905-го року. Цей чемпіонат є першим в серії турнірів Великого шлему в календарному році – відбувається в січні в Мельбурні. У 2020 році чинною чемпіонкою серед жінок є американка Софія Кенін, яка у фіналі переграла іспанку Гарбінє Мугурусу.

Тенісистки будуть змушені просидіти на карантині у другій половині січня, після чого на місцевих кортах у Мельбурні стартують змагання ATP і WTA, а з 8 лютого – Відкритий чемпіонат Австралії.

Додамо, що торік українка пробилась до третього кола турніру у Мельбурні. А найкращим результатом Світоліної на цьому турнірі залишаються вихід у чвертьфінал в 2018 та 2019 роках. Тенісистка з України грає на Australian Open вже з далекого 2013-го року.