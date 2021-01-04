Футболісти київського Динамо 11 січня вийдуть з відпустки, після чого розпочнуть підготовку до другої половини сезону-2020/2021.

У понеділок, 4 січня, стали відомі перші суперники Динамо на зборі в ОАЕ. Про це повідомляє київський клуб.

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З ким зіграє Динамо

Поки Динамо запланувало зустрічі тільки з двома командами.

18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі – Легією (Варшава).

21-го січня "динамівці" зіграють із найсильнішою командою Білорусі – Шахтарем із Солігорська.

Коли матчі й де дивитися?

Обидва поєдинки Динамо розпочнуться о 15:00 за київським часом. Матчі будуть показані на клубному каналі Динамо (Київ) у Youtube.

Перший офіційний матч у 2021 році Динамо має провести 13 лютого проти донецького Олімпіка. 18 лютого Динамо чекає перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Брюгге.