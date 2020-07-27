Туринский "Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии. Для "бьянко-нери" это девятое чемпионство подряд. И есть единственный игрок, который выступал за команду во всех девяти сезонах подряд.

Единственным футболистом, который выступает за "Ювентус" последние девять сезонов подряд, оказался центральный защитник Джорджо Кьеллини, сообщает 24 канал.

Напомним: Роскошный гол Роналду принес "Ювентусу" девятое подряд чемпионство в Италии: видео

35-летний Кьеллини перешел в "Ювентус" в 2005 году из "Фиорентины" за 7,7 миллиона евро. И выступает за команду 15 сезонов. Он был игроком команды даже тогда, когда "Ювентус" понизили в Серии B за договорные матчи. За это время он сыграл 510 матчей.

Кьеллини в составе "Ювентуса" 9 раз стал чемпионом Италии, четыре раза выигрывал кубок страны.

В этом сезоне игрок лишь четыре раза сыграл за "Ювентус". Большую часть сезона он пропустил из-за травмы. Однако защитник забил гол – он принес победу "Ювентусу" в матче против "Пармы".