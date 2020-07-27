Туринський "Ювентус" достроково виграв чемпіонат Італії. Для "б'янко-нері" це дев'яте чемпіонство поспіль. І є лише єдиний гравець, який виступав за команду у всіх дев'яти сезонах підряд.

Єдиним футболістом, який виступає за "Ювентус" останні дев'ять сезонів поспіль, виявився центральний захисник Джорджо К'єлліні, повідомляє 24 канал.

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35-літній К'єлліні перейшов в "Ювентус" у 2005 році з "Фіорентини" за 7,7 мільйона євро. І виступає за команду 15 сезонів. Він був гравцем команди навіть тоді, коли "Ювентус" понизили до Серії B за договірні матчі. За цей час він зіграв 510 матчів.

К'єлліні у складі "Ювентуса" 9 разів став чемпіоном Італії, ще чотири рази вигравав кубок країни.

У цьому сезоні гравець лише чотири рази зіграв за "Ювентус". Більшу частину сезону він пропустив через травми. Однак захисник забив гол – він приніс перемогу "Ювентусу" в матчі проти "Парми".