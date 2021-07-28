Украинского дзюдоиста Кеджау Ньябали дисквалифицировали на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх украинский дзюдоист Кеджау Ньябали в категории до 90 килограмм не сумел пробиться в четвертьфинал.

Запрещенный прием

В 1/8 финала он встречался с узбеком Давлатов Бобоновым, но был дисквалифицирован за неправильный прием.

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Украинец нанес травму сопернику при выполнении броска. Злого умысла в этом не было, однако бросок действительно выглядел опасно.