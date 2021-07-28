Украинского дзюдоиста Кеджау Ньябали дисквалифицировали на Олимпиаде-2020

28 июля 2021 , 08:24
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Источник:

24 канал

На Олимпийских играх украинский дзюдоист Кеджау Ньябали в категории до 90 килограмм не сумел пробиться в четвертьфинал.

Запрещенный прием

В 1/8 финала он встречался с узбеком Давлатов Бобоновым, но был дисквалифицирован за неправильный прием.

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Украинец нанес травму сопернику при выполнении броска. Злого умысла в этом не было, однако бросок действительно выглядел опасно.

  • В 1/16 финала Кеджау победил представителя Доминиканской Республики Роберта Флорентино.
  • Для нашего дзюдоиста это была вторая Олимпиада. В Рио-2016 он проиграл в первой схватке.
  • Украинские дзюдоисты завоевали на Играх всего одну медаль – бронза у Дарьи Белодед.
Автор: Юрій Семенюк