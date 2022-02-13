Как и каждый человек – не хочу войны, никто не хочет войны, – биатлонист Артем Прима

Украинские спортсмены, даже находясь на Олимпиаде-2022 в Пекине, следят за ситуацией на Родине.

Всех их беспокоит ситуация из-за возможного военного вторжения России на территорию Украины. В их числе и биатлонист сборной Украины Артем Прима.

Стоит внимания Ни один нормальный человек не хочет войны, – украинец Гераскевич о протесте на Олимпиаде-2022

"Конечно, очень волнуюсь. Вся эта ситуация цепляет за душу. Это моя страна. Здесь живут мои родные. Постоянно смотрю новости. Общаюсь с семьей. И как каждый человек – не хочу войны. Никто не хочет войны", – рассказал Артем Прима.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Следует напомнить, что 12 февраля Артем Прима выступил в спринте на Олимпиаде-2022. Там он занял 15 место.