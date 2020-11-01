Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победу над британцем Дереком Чисорой. Украинец низко оценил себя в поединке и отдал должное сопернику.

Усик отметил, что это был настоящий тест в супертяжелом весе. Дерек Чисора – большой и сложный парень, который показал отличный бокс. Об этом рассказал боксер в послематчевом интервью, сообщает SkySports.

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Громкое заявление украинца

По словам украинца, он справился с поставленной задачей. Но ожидал худшего развития событий во время поединка.

После боя украинский боксер был очень самокритичным относительно своего бокса против Чисоры и поставил себе только 3-и балла из 10-ти.

Подытожил краткий комментарий Александр громким заявлением.

"Я чувствую, что могу стать абсолютным чемпионом мира", – заявил Усик.

Далее украинский боксер планирует вернуться домой, отдохнуть с семьей и продолжить тренировочный процесс.

'Not just world champion, Undisputed world champion!'



That's Oleksandr @Usykaa's message to the heavyweight division after his win over Derek Chisora — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020

Как Усик побеждал Чисору: главное

Украинский боксер одержал победу решением судей, ведь бой длился все 12 раундов. Боксеры активно начали поединок, но украинец выглядел значительно лучше на ринге.

Пятый раунд кое в чем был переломным: Усик уже начал занимать центр ринга и раскручивать Чисору. Дерек тяжело задышал и Усик начал бомбардировать британца своими ударами.

Предпоследняя трехминутка также была за Усиком, который продолжил выбрасывать тяжелые "двойки". Чисора уже боксировал с опущенной головой и чудом не упал... Все же бой прошел все 12 раундов и Усик одержал победу решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Усик должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.