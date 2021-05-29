Хотя ход этого матча не предусматривал разгромного счета по окончании. В первом периоде Казахстан отличился лишь однажды, реализовав большинство.

Напомним На чемпионате мира по хоккею разгорелся скандал из-за снятых флагов Беларуси и России

А в начале второго периода итальянцы счет сравняли. Правда, впоследствии казахи еще дважды отличились.

Зато в третьем периоде шайба сразу десять раз побывала в воротах обеих команд. Восемь из них – в воротах итальянцев. Не помогла даже замена голкипера.

Видеообзор матча Италия – Казахстан

Эта победа позволила Казахстану подняться в топ-4 в турнирной таблице. И надеяться на попадание в плей-офф.

Что касается сборной Италии, то команда потерпела пятое поражение в пяти матчах на чемпионате мира по хоккею. За это время команда забросила лишь восемь шайб, пропустив сразу 30. Такая игра команды объясняется тем, что на турнир итальянцы были вынуждены отправиться резервным составом из-за вспышки коронавируса.