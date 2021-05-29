Хоча перебіг цього матчу не передбачав розгромного рахунку по закінченні. В першому періоді Казахстан відзначився лише один раз, реалізувавши більшість.

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А на початку другого періоду італійці рахунок зрівняли. Правда згодом казахи ще двічі відзначилися.

Зате в третьому періоді шайба одразу десять разів побувала у воротах обох команд. Вісім з них – у воротах італійців. Не допомогла навіть заміна голкіпера.

Відеоогляд матчу Італія – Казахстан

Ця перемога дозволила Казахстану піднятися у топ-4 в турнірній таблиці. Та сподіватися на потрапляння в плей-офф.

Щодо збірної Італії, то команда зазнала п'ятої поразки у п'яти матчах на чемпіонаті світу з хокею. За цей час команда закинула лише вісім шайби, пропустивши одразу 30. Така гра команди пояснюється тим, що на турнір італійці були змушені відправитися резервним складом через спалах коронавірусу.