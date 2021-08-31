Сможет ли Петраков дебютировать с победы: анонс на матч отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина

В среду, 1 сентября, сборная Украины начнет осеннюю часть отбора на ЧМ-2022 матчем против сборной Казахстана. "Желто-синяя" сборная отправится в гости в Казахстан. О самом главном перед дебютным матчем нового тренера Александра Петракова – читайте на Спорт24.

Казахстан – Украина: главное

Что: матч отбора на чемпионате мира по футболу 2022

Где: Нур-Султан, "Астана Арена"

Когда: среда, 1 сентября, 17:00

Трансляция: каналы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на Спорт 24.

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Предварительная встреча команд

Соперники не впервые пересекаются на отборочных стадиях чемпионатов мира. Украина выиграла четыре матча– 2:1, 2:0, 3:1, 2:1. Лишь один раз казахстанские футболисты смогли избежать поражения. Произошло это в марте нынешнего года в Киеве – 1:1.

После первой игры в Киеве тренерский штаб Шевченко сокрушительно критиковали. Теперь главной командой страны руководят другие люди, поэтому у них есть шанс с первого же поединка заслужить уважение болельщиков и специалистов.

Новый тренерский штаб Украины

У сборной Украины после Евро произошли серьезные изменения. Андрей Шевченко и его штаб решили покинуть команду, отказавшись продлевать контракт с украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Несмотря на отличное выступление на чемпионате Европы, где Украина дошла до четвертьфинала, Шевченко решил, что больше не хочет продолжать работу со сборной. И его решение, как видно, застало УАФ врасплох.

Руководство организации пыталось договориться с Сергеем Ребровым, но его не отпустил клуб. Поэтому пришлось назначать Александра Петракова, который известен тем, что привел юниорскую сборную Украины к победе на ЧМ-2019. Другой вопрос, что у него совсем нет опыта работы со взрослыми командами.

Весной Украина не очень удачно провела отборочные матчи на ЧМ. Украинцы трижды сыграли вничью – с Францией, Финляндией и Казахстаном. Во всех случаях 1:1. Результаты матчи с финнами и казахами, безусловно, стали разочарованием.

Как себя чувствует Казахстан?

Сборная Казахстана на данный момент занимает последнее место в своей отборочной группе. Ничего удивительного, но есть нюансы. Весной команда Талгата Байсуфинова провела два матча. В первом Казахстан проиграл на своем поле Франции – 0:2.

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А вот дальше был довольно неожиданный результат. Казахстан сыграл вничью с Украиной. Встреча в Киеве завершилась вничью 1:1. Понятно, что украинцы играли лучше, у них были моменты, но счет на табло – казахи выстояли.

Кадровые потери Украины

Безвыигрышная серия сборной Казахстана составляет уже 15 матчей.

У Украины хватает кадровых проблем: Бущан и Трубин травмированы, у Лунина – коронавирус. Так что Пятову, который уже объявлял о завершении карьеры, придется вернуться, и, скорее всего, теперь капитан дойдет до заветной отметки "100". Благо, в матче Шахтера с Монако ветеран показал, что находится в форме.

Также не будет Попова, Марлоса, Жуниора Мораес, Упряжи, Портного, и даже Довбика, но в целом "полевой" состав привычный. Есть и молодые потенциальные дебютанты: Потрошитель, Корниенко, Сирота, Качараба, Сикан.

Прогноз букмекеров

В этом матче сборная Украины является явным фаворитом. В Favbet на победу Украины выставили коэффициент 1,52. На то, что в этом матче произойдет сенсация, и Казахстан победит – 7,5. Ничья в матче – 4,15.

По итогу игры, то наиболее вероятна победа гостей со счетом 0:1. На такой итог эксперты дают коэффициент 5,1 (0:2 – 5,5).

Матч против Казахстана станет первым официальным для сборной Украины после Евро-2020.