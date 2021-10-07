Это все произошло на фоне многочисленных кадровых потерь боснийской сборной перед решающими мачтами в группе. К слову, визы также не получили несколько членов делегации сборной Боснии и Герцеговины.

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Скандал между Казахстаном и Боснией

Футбольный союз Боснии и Герцеговины уверяет, что как всегда принял все необходимые меры, связанные с поездкой команды. Тем не менее, Казахстан отказал в визах сразу шести игрокам:

Саньин Прчич (Страсбург, Франция),

Элвис Сарыч (Горица, Хорватия),

Деннис Хаджикадунич (Ростов, Россия),

Дарио Джумич (Твенте, Нидерланды),

Эдди Налич (Мальме, Швеция),

Юсуф Газибегович (Штурм, Австрия).

Федерация использовала все доступные ресурсы, мы также обращались за помощью в УЕФА, и наши сотрудники до поздней ночи пытались найти решение,

– рассказали в боснийском футбольном союзе.

Реакция УЕФА

Европейский футбольный союз уже отреагировал на скандал и заявил, что отказ в выдаче виз не имеет уважительных на то причин. Поэтому УЕФА грозит Казахстану санкциями за такие действия.

Как пишет издание Reprezentacija, УЕФА якобы согласился, что боснийцы предоставили все необходимые документы. Поэтому считает мотивы отказа в выдаче виз "сомнительными".

Ситуация в группе D