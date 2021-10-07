Це все відбулося на фоні численних кадрових втрат боснійської збірної перед вирішальними мачтами в групі. До слова, візи також не отримали кілька членів делегації збірної Боснії та Герцеговини.

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Скандал між Казахстаном і Боснією

Футбольний союз Боснії та Герцеговини запевняє, що як завжди вжила всіх необхідних заходів, пов'язаних з поїздкою команди. Тим не менш, Казахстан відмовив у візах одразу шести гравцям:

Саньїн Прчич (Страсбург, Франція),

Елвіс Сарич (Горіца, Хорватія),

Денніс Хаджикадунич (Ростов, Росія),

Даріо Джумич (Твенте, Нідерланди),

Еді Наліч (Мальме, Швеція),

Юсуф Газібеговіч (Штурм, Австрія).

Федерація використала всі доступні ресурси, ми також зверталися за допомогою в УЄФА, і наші співробітники до пізньої ночі намагалися знайти рішення,

– розповіли в боснійському футбольному союзі.

Реакція УЄФА

Європейський футбольний союз вже відреагував на скандал і заявив, що відмова у видачі віз не має поважних на те причин. Тож УЄФА погрожує Казахстану санкціями за такі дії.

Як пише видання Reprezentacija, УЄФА буцімто погодився, що боснійці надали всі необхідні документи. Тож вважає мотиви відмови у видачі віз "сумнівними".

Ситуація в групі D