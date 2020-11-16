Казахстан в Лиге наций забил роскошный гол со своей половины поля: видео
В воскресенье, 15 ноября, сборная Казахстана сыграла на выезде против Албании в 5-м туре группы Лиги наций. Гости проиграли, забив лишь один мячи, но результативный удар был просто феноменальным.
Хозяева уверенно победили казахстанскую сборную 3:1, но именно о гостях говорит все футбольное сообщество после матча. Албанцы быстро открыли счет и уже к 23-й минуте на табло горел результат матча 2:0, пишет 24 канал.
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Снайперский выстрел
Уже через минуту после второго пропущенного гола гости смогли несколько сократить счет. На 24-й минуте, когда гости развели мяч из центра поля полузащитнику "Кайрата" Айболи Абикену удался снайперский удар с собственной части поля. К такому неожиданному удару не был готов голкипер сборной Албании. Такой гол изменил счет на 2:1.
Для 24-летнего Абикена этот мяч стал дебютным за национальную команду.
- После матча Албания находится на 2-й позиции, в их активе 6 очков. Лидирует в группе Беларусь – 10 пунктов. Казахстан же явный аутсайдер группы – 4 место и лишь 4 набранных пункта. Чтобы догнать казахстанским футболистам ближайшего конкурента Литву нужно побеждать в решающем матче, где они сыграют как раз против литовской сборной (18 ноября).
- Беларусь же померится силами с Албанией.
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