В воскресенье, 15 ноября, сборная Казахстана сыграла на выезде против Албании в 5-м туре группы Лиги наций. Гости проиграли, забив лишь один мячи, но результативный удар был просто феноменальным.

Хозяева уверенно победили казахстанскую сборную 3:1, но именно о гостях говорит все футбольное сообщество после матча. Албанцы быстро открыли счет и уже к 23-й минуте на табло горел результат матча 2:0, пишет 24 канал.

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Снайперский выстрел

Уже через минуту после второго пропущенного гола гости смогли несколько сократить счет. На 24-й минуте, когда гости развели мяч из центра поля полузащитнику "Кайрата" Айболи Абикену удался снайперский удар с собственной части поля. К такому неожиданному удару не был готов голкипер сборной Албании. Такой гол изменил счет на 2:1.

Для 24-летнего Абикена этот мяч стал дебютным за национальную команду.