У неділю, 15 листопада, збірна Казахстану зіграла на виїзді проти Албанії у 5-му турі групи Ліги націй. Гості програли, забивши лише один м'ячі, але результативний удар був просто феноменальним.

Господарі впевнено перемогли казахстанську збірну 3:1, але саме про гостей говорить вся футбольна спільнота після матчу. Албанці швидко відкрили рахунок та вже до 23-ї хвилини на табло горів результат матчу 2:0, пише 24 канал.

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Снайперський постріл

Вже за хвилину після другого пропущеного голу гості змогли дещо скоротити рахунок. На 24-й хвилині, коли гості розвели м'яч з центра поля півзахиснику "Кайрата" Айболі Абікену вдався снайперський удар з власної частини поля. До такого несподіваного удару не був готовий голкіпер збірної Албанії. Такий гол змінив рахунок на 2:1.

Для 24-річного Абікена цей м'яч став дебютним за національну команду.