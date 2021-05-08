Новый стиль для ярких побед

Украинский боксер продолжает удивлять поклонников изменениями во внешнем виде. Александр Усик в новом имидже продолжает подготовку к предстоящим поединкам.

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7 мая 34-летний спортсмен похвастался новым стилем, выложив фото новой прически в сторис в инстаграме.

Александр выбрал стрижку "ежик", которую часто можно было увидеть в 1990-х годах. А еще Усик решил отрастить казацкие усы. Также на его левом ухе можно увидеть маленькую серьгу. Фотографию с новым видом украинец сделал на фоне природы.

После чего уже обновленный Усик провел традиционную тренировку. Его спарринг-партнером стал Даниэль Лапин. 23-летний украинский боксер провел работу с Александром в хорошем настроении.

Последний раз Усик выходил на ринг в октябре 2020 года. Тогда его соперником стал неуступчивый британец Чисора. Дерек сумел удержаться на ногах все 12 раундов, а победу Усик одержал только по судейским запискам.

На бой с украинцем претендуют сразу два боксера – 35-летний Джо Джойс и 31-летний Энтони Джошуа. Команда Усика ждет решения от WBO.



Новый имидж Усика / Скриншот из instagram.com/usykaa