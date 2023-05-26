Первая часть встречи закончилась минимальной победой Каунаса Жальгириса 1:0. По ходу второй 45-минутки мяч еще дважды залетал в сетку ворот гостей, пишет 24 канал.

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Отправил в нокаут своего одноклубника

Последний гол во встрече был забит на 80-й минуте. Жальгирис Вильнюс просто подарил сопернику взятие ворот даже без их помощи. Голкипер Жальгириса хотел быстро выбить мяч на часть поля хозяев, пока те не вернулись на свои позиции. Однако попал прямо в голову защитнику, который выбегал из собственной штрафной. Мяч от затылка залетел в сетку ворот гостей.

Вратарь не только привез гол в свои ворота, но и нокаутировал своего одноклубника.

Видео курьезного автогола в матче Кубка Литвы

Финальный свисток зафиксировал победу Каунас Жальгирис со счетом 3:0 в 1/8 финала Кубка Литвы. Впереди еще четыре матча этого раунда кубкового противостояния. Все они состоятся 30 и 31 мая.