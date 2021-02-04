Спортивные компании ищут будущих звезд чуть ли не с пеленок. Одним из таких может стать 8-летний Кауан Басиле, подписавший свой первый профессиональный контракт с Nike.

Источник: инстаграм Кауана Басиле

Несмотря на то, что Кауану Басиле только 8 лет, он выступает за команду Сантос U-9. И играет в минифутбол, что не привычно для его возраста.

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Но в своей игре он демонстрирует довольно зрелую не по годам игру. А также отмечается довольно мощный и точным ударом. Не удивительно, что его еще в 2019 году выбрали лучшим игроком в футзал в штате Сан-Паулу.

Теперь пришла очередь и к другим "атрибутам" футболиста – первому профессиональному контракту со спортивным брендом. Им стал Nike. Кауан Басиле подписал контракт на три года с возможностью продления еще на два.

Таким образом Кауан Басиле стал самым молодым футболистом, подписавшим профессиональный контракт. До этого рекорд принадлежал Родриго, который сейчас выступает за мадридский Реал. Он подписал контракт с 11 лет. Для примера, Неймар подписал контракт с Nike в 13 лет, а Месси заключил соглашение с adidas – в 15 лет.

Nike уже снабдил юного футболиста коллекцией футболок, кроссовок и другой спортивной экипировкой.