Кауан Басіле підписав контракт з Nike, футболісту лише 8 років
Спортивні компанії шукають майбутніх зірок мало не з пелюшок. Одним з таких може стати 8-літній Кауан Басіле, який підписав свій перший професійний контракт з Nike.
Джерело: інстаграм Кауана Басіле
Попри те, що Кауану Басіле лише 8 років, він виступає за команду Сантос U-9. І грає у мініфутбол, що не звично для його віку.
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Але у своїй грі він демонструє доволі зрілу, не по роках, гру. А також відзначається доволі потужний та точним ударом. Тож не дивно, що його ще у 2019 році обрали кращим гравцем у футзал в штаті Сан-Паулу.
Тепер надійшла черга і до інших "атрибутів" футболіста – першого професійного контракту зі спортивним брендом. Ним став Nike. Кауан Басіле підписав контракт на три роки з можливістю продовження ще на два.
Таким чином Кауан Басіле став наймолодшим футболістом, який підписав професійний контракт. До цього рекорд належав Родріго, який зараз виступає за мадридський Реал. Він підписав контракт з 11 років. Для прикладу, Неймар підписав контракт з Nike в 13 років, а Мессі уклав угоду з adidas – у 15 років.
Nike вже забезпечив юного футболіста колекцією футболок, кросівок та іншим спортивним екіпіруванням.
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