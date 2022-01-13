Катмен Ломаченко назвал важное условие боя с Джервонтой Дэвисом

13 января 2022 , 19:11
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Источник:

Matt Casavant

Американца Джервонта "Танка" Дэвиса считают одним из самых угрожающих боксеров в легком весе. С Дэвисом не прочь встретиться украинец Василий Ломаченко. Но, похоже, у боксеров нет шансов провести поединок.

Катмен Ломаченко: Этот бой не может состояться без титулов

Расс Анбер, катмен Василия Ломаченко, убежден, что бой между украинцем и "Танком" может произойти, только если будет титульным.

Кстати, Камбосос прервал молчание и пообещал бой Ломаченко и другим оппонентам

По мнению катмена, нет целесообразности проводить нетитульный поединок между Ломаченко и Дэвисом. Но пока ни один из боксеров не владеет чемпионским поясом.

Это сражение не может состояться без титулов. У него нет пояса. Нельзя устроить 12-раундовое нетитульное сражение между этими двумя парнями. Я бы лучше посмотрел их бой в статусе чемпионов,
– сказал Анбер.

Опыт против молодости

  • Ломаченко – один из самых опытных боксеров легкого веса. Он – бывший чемпион мира по трем весовым категориям.
  • После того, как 33-летний украинец из-за травмы проиграл Теофимо Лопесу, он безуспешно добивается шанса вернуть пояса.
  • Василий владел престижным поясом журнала The Ring и возглавлял рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
  • 27-летний Дэвис только на пути к славе. В настоящее время непобедимый американец владеет поясом регулярного чемпиона WBA.
  • Как и Ломаченко, Джервонта пытается покорить три весовых категории.
Автор: Михайло Гема