Катмен Джейкоб Дюран рассказал о многолетнем сотрудничестве с экс-чемпионами мира в тяжелом весе Владимиром и Виталием Кличко.

Дюран сравнил стили ведения боя Виталия и Владимира, заявив, что у старшего брата были "более крупные яйца". Его слова цитирует RT Sport MMA.

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Как отметил специалист, Виталий брал в ринге мощью, характером и нестандартной техникой.

Не знаю, был ли Виталий более одаренным, чем Владимир, но у него наверняка были более крупные яйца. Виталий был более агрессивным, больше смахивал на питбуля. С этим я согласен. Что касается навыков, он бил "бум-бум" – русский прыжок, джеб и хук. Но Виталий мне нравился тем, что наносил удары по корпусу. Он делал это действительно по-особенному. Виталий был зверем,

– отметил Дюран.

"Владимир много лет проработал с Эмануэлем Стюардом. Он стал более техничным бойцом. В этом заключалась разница между ними, но Виталий был зверем. Он сказал мне: "Стич", если бы ты был со мной, когда я бился с Ленноксом Льюисом, то я бы победил". Искренность этих ребят – это честь, которую они мне оказали. Такой комплимент от Виталия был очень особенным для меня", – подытожил он.



Братья Кличко / Сравнительная инфографика 24 канала