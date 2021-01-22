Катмен Джейкоб Дюран розповів про багаторічну співпрацю з ексчемпіонами світу у важкій вазі Володимиром і Віталієм Кличко.

Дюран порівняв стилі ведення бою Віталія і Володимира, заявивши, що у старшого брата були "більші яйця". Його слова цитує RT Sport MMA.

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Як зазначив фахівець, Віталій брав у рингу міццю, характером і нестандартною технікою.

Не знаю, чи був Віталій більш обдарованим, ніж Володимир, але у нього напевно були більші яйця. Віталій був більш агресивним, більше скидався на пітбуля. З цим я згоден. Що стосується навичок, він бив "бум-бум" – російський стрибок, джеб і хук. Але Віталій мені подобався тим, що наносив удари по корпусу. Він робив це дійсно по-особливому. Віталій був звіром,

– зазначив Дюран.

"Володимир багато років пропрацював з Емануелем Стюардом. Він став більш технічним бійцем. У цьому полягала різниця між ними, але Віталій був звіром. Він сказав мені: "Стіч", якби ти був зі мною, коли я бився з Ленноксом Льюїсом, то я б переміг". Щирість цих хлопців – це честь, яку вони мені надали. Такий комплімент від Віталія був дуже особливим для мене", – підсумував він.



Брати Клички / Порівняльна інфографіка 24 каналу