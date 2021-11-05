Катарский клуб согласился отпустить Хави в Барселону
Источник:пресс-служба Аль-Садда
Катарский Аль-Садд объявил об уходе своего главного тренера Хави Эрнандеса в Барселону. Клуб заявил, что отпускает наставника в обмен на выплату отступных.
"Хави – важная часть истории Аль-Садда"
Аль-Садд сообщил, что оба клуба достигли договоренности. Срок контракта Хави и Барселоны не уточняется.
Смотрите также: Барселона хотела оформить трансфер Цыганкова, – испанский журналист
Администрация Аль-Садд согласилась отпустить Хави в Барселону после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с Барселоной в будущем. Хави – важная часть истории Аль-Садда, и мы желаем ему успехов,
– говорится в сообщении катарского клуба.
Барселона выплатит Аль-Садду отступные, ранее появлялась информация, что они составят 5 млн. евро.
Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что в Барселоне Хави будет зарабатывать меньше, чем в Катаре. Также большая часть денежных выплат будет зависеть от достигнутых с командой задач.
- 41-летний Хави является воспитанником Барселоны. Он провел за клуб более 500 матчей и завоевал множество трофеев.
- В составе "сине-гранатовых" сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 ассистов.
- В 2015 году полузащитник перешел в Аль-Садд, где закончил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность.