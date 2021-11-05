Катарский клуб согласился отпустить Хави в Барселону

5 ноября 2021 , 15:18
Читати новину українською

Источник:

пресс-служба Аль-Садда

Катарский Аль-Садд объявил об уходе своего главного тренера Хави Эрнандеса в Барселону. Клуб заявил, что отпускает наставника в обмен на выплату отступных.

"Хави – важная часть истории Аль-Садда"

Аль-Садд сообщил, что оба клуба достигли договоренности. Срок контракта Хави и Барселоны не уточняется.

Смотрите также: Барселона хотела оформить трансфер Цыганкова, – испанский журналист

Администрация Аль-Садд согласилась отпустить Хави в Барселону после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с Барселоной в будущем. Хави – важная часть истории Аль-Садда, и мы желаем ему успехов,
– говорится в сообщении катарского клуба.

Барселона выплатит Аль-Садду отступные, ранее появлялась информация, что они составят 5 млн. евро.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что в Барселоне Хави будет зарабатывать меньше, чем в Катаре. Также большая часть денежных выплат будет зависеть от достигнутых с командой задач.

  • 41-летний Хави является воспитанником Барселоны. Он провел за клуб более 500 матчей и завоевал множество трофеев.
  • В составе "сине-гранатовых" сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 ассистов.
  • В 2015 году полузащитник перешел в Аль-Садд, где закончил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность.
Автор: Дарина Жданович