"Хаві – важлива частина історії Аль-Садда"
Аль-Садд повідомив, що обидва клуби досягли домовленості. Термін контракту Хаві з Барселоною не уточнюється.
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Адміністрація Аль-Садд погодилася відпустити Хаві до Барселони після оплати обговореного в контракті пункту про достроковий відхід. Також домовилися про співпрацю з Барселоною в майбутньому. Хаві – важлива частина історії Аль-Садда, і ми бажаємо йому успіхів,
– йдеться у повідомленні катарського клубу.
Барселона виплатить Аль-Садду відступні, раніше з'являлася інформація, що вони становитимуть 5 млн євро.
Раніше видання Mundo Deportivo повідомляло, що в Барселоні Хаві зароблятиме менше, ніж у Катарі. Також значна частина грошових виплат залежатиме від досягнутих з командою завдань.
- 41-річний Хаві є вихованцем Барселони. Він провів за клуб понад 500 поєдинків і завоював безліч трофеїв.
- У складі "синьо-гранатових" зіграв 767 матчів, забив 85 голів та віддав 185 асистів.
- У 2015 році півзахисник перейшов до Аль-Садду, де закінчив кар'єру гравця та розпочав тренерську діяльність.