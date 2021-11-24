В Катаре задержали журналистов из Норвегии из-за расследования о ЧМ-2022
Источник:Associated Press
Двух журналистов норвежского телеканала NRK – репортера Галвора Экеланда и фотографа Локмана Горбани задержали правоохранительные органы Катара. Работников СМИ уже отпустили, однако эта ситуация возмутила власти Норвегии.
Покушение на свободу слова
Норвежские журналисты хотели снять репортаж о трудовом лагере, в котором находятся мигранты. В своем материале они хотели осветить нарушения прав человека в Катаре, где уже через год состоится чемпионат мира-2022.
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Медийщиков задержали во время прямого эфира, где они рассказывали об условиях, в которых работают эмигранты во время подготовки к турниру. Сообщается, что журналистов держали под стражей 30 часов.
Представителей СМИ власти Катара обвинили в "незаконном проникновении на частную собственность" и "съемку без разрешения".
Норвежцам не разрешили покинуть территорию со своим оборудованием. А отснятый материал был изъят и удален.
Позже Экеланда и Горбани отступили, они уже вернулись в Норвегию.
Премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре возмутился действиями Катара, он назвал этот арест недопустимым.Важно! Более чем 6500 мигрантов умерли в Катаре, работая над подготовкой страны к чемпионату мира по футболу 2022 года. Маленький арабский эмират попал в громкий скандал.
- Чемпионат мира по футболу-2022 состоится с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
- Украина вышла в плей-офф квалификации на чемпионат мира и будет бороться за выход в финальный турнир.
- Жеребьевка участников плей-офф состоится 26 ноября.