У матчі катарської Суперліги між Аль-Саддам і Аль-Гарафа був забитий неймовірний за красою гол дальнім ударом.

Рахунок був відкритий на п'ятій хвилині матчу, коли господарі, яких тренує легендарний футболіст Барселони Хаві, отримали право на штрафний в 30 метрах від воріт.

До точки підійшов захисник Аль-Садда Буалем Хухі і вколотив м'яч у "дев'ятку" воріт, закрутивши ігровий снаряд по фантастичній траєкторії.

Дивіться також Розлючені фанати зробили попередження гравцям Фіорентини після ганьби у матчі з Аталантою

Поєдинок закінчився розгромною перемогою підопічних знаменитого іспанця з рахунком 4:1, що дозволило його команді закріпитися на першому місці в таблиці з 25 очками після 9 турів.

Відео удару