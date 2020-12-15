У Катарі футболіст забив фантастичний гол крученим ударом в "дев'ятку": відео
У матчі катарської Суперліги між Аль-Саддам і Аль-Гарафа був забитий неймовірний за красою гол дальнім ударом.
Рахунок був відкритий на п'ятій хвилині матчу, коли господарі, яких тренує легендарний футболіст Барселони Хаві, отримали право на штрафний в 30 метрах від воріт.
До точки підійшов захисник Аль-Садда Буалем Хухі і вколотив м'яч у "дев'ятку" воріт, закрутивши ігровий снаряд по фантастичній траєкторії.
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Поєдинок закінчився розгромною перемогою підопічних знаменитого іспанця з рахунком 4:1, що дозволило його команді закріпитися на першому місці в таблиці з 25 очками після 9 турів.
Відео удару
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