Катар забил свой первый гол на чемпионатах мира: видео
Катар на домашнем для себя чемпионате мира-2022 забил гол в ворота Сенегала. Это первый гол в истории этой сборной на чемпионатах мира, что неудивительно, ведь это ее дебютный мундиаль.
Это событие произошло в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Сенегала. К моменту взятия ворот Катар проигрывал уже 2:0.
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Первый гол Катара на чемпионатах мира
Уступая по ходу матча, Катар, которому нечего было уже терять, всеми силами пошел вперед. Давление на ворота сенегальцев было довольно серьезным, а Эдуард Менди однажды спас свою команду.
Впрочем, и он не устоял под мощным напором катарцев. На 78 минуте игры Исмаил Мохаммад навесил в штрафную Сенегала по правому краю, а полузащитник Моххамед Мунтари выпрыгнул выше соперников и головой удачно прострелил в левый угол ворот.
К слову, Мунтари всего за 4 минуты до этого только появился на поле. Этот гол стал первым голом для Катара в истории чемпионатов мира, а для полузащитника – тринадцатым в цветах сборной.
Первый гол Катара на чемпионатах мира: смотрите видео
Ситуация в группе А
- После первого тура в А лидируют Нидерланды и Эквадор, выигравшие свои матчи со счетом 2:0 против Сенегала и Катара соответственно.
- Помимо матча между Катаром и Сенегалом 25 ноября в очной встрече встретятся лидеры группы.