Катар забил свой первый гол на чемпионатах мира: видео

Катар на домашнем для себя чемпионате мира-2022 забил гол в ворота Сенегала. Это первый гол в истории этой сборной на чемпионатах мира, что неудивительно, ведь это ее дебютный мундиаль.

Это событие произошло в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Сенегала. К моменту взятия ворот Катар проигрывал уже 2:0.

Также интересно Сенегал забил гол после эпической ошибки защитника Катара: курьезное видео

Первый гол Катара на чемпионатах мира

Уступая по ходу матча, Катар, которому нечего было уже терять, всеми силами пошел вперед. Давление на ворота сенегальцев было довольно серьезным, а Эдуард Менди однажды спас свою команду.

Впрочем, и он не устоял под мощным напором катарцев. На 78 минуте игры Исмаил Мохаммад навесил в штрафную Сенегала по правому краю, а полузащитник Моххамед Мунтари выпрыгнул выше соперников и головой удачно прострелил в левый угол ворот.

К слову, Мунтари всего за 4 минуты до этого только появился на поле. Этот гол стал первым голом для Катара в истории чемпионатов мира, а для полузащитника – тринадцатым в цветах сборной.

Первый гол Катара на чемпионатах мира: смотрите видео

Ситуация в группе А