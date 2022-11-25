Матчем Катара и Сенегала стартовал второй раунд группового этапа в группе А. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе африканцев.
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Детская ошибка защитника Катара
После прострела с левого края мяч пришел в штрафную Катару – очень удобно на ногу защитнику Буалему Хухи. Впрочем, игрок допустил грубую ошибку, которую уже не допускают защитники даже в районных соревнованиях в Украине.
Хухи грубо промахнулся по мячу, лишь остановив его, а сам, под тяжестью собственного тела, повалился на газон. Булае Диа, который был совсем рядом, воспользовался подарком соперника, просто остановившего для него мяч, и уверенно "расстрелял" голкипера.
Для 26-летнего нападающего это первый гол в составе Сенегала на чемпионатах мира.
Гол Сенегала после эпической ошибки защитника: смотрите видео
Ситуация в группе А
- После первого тура в А лидируют Нидерланды и Эквадор, выигравшие свои матчи со счетом 2:0 против Сенегала и Катара соответственно.
- Помимо матча между Катаром и Сенегалом 25 ноября в очной встрече встретятся лидеры группы.