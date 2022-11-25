Матчем Катара и Сенегала стартовал второй раунд группового этапа в группе А. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе африканцев.

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Детская ошибка защитника Катара

После прострела с левого края мяч пришел в штрафную Катару – очень удобно на ногу защитнику Буалему Хухи. Впрочем, игрок допустил грубую ошибку, которую уже не допускают защитники даже в районных соревнованиях в Украине.

Хухи грубо промахнулся по мячу, лишь остановив его, а сам, под тяжестью собственного тела, повалился на газон. Булае Диа, который был совсем рядом, воспользовался подарком соперника, просто остановившего для него мяч, и уверенно "расстрелял" голкипера.

Для 26-летнего нападающего это первый гол в составе Сенегала на чемпионатах мира.

Гол Сенегала после эпической ошибки защитника: смотрите видео

Ситуация в группе А