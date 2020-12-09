Сборная Катара по футболу примет участие в европейской квалификации на чемпионат мира-2022. Хозяин ЧМ-2022 года был приглашен УЕФА для участия в европейской квалификационной группе А.

Об этом сообщает ВВС. В этой группе Катар проведет матчи с Португалией, Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном.

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Результаты не будут учитываться

Как страна-хозяин Катар уже вышел на ЧМ-2022. Поэтому результаты матчей не будут учитываться при квалификации.

Номинально "домашние" матчи Катар будет проводить в Европе, чтобы сократить время на дорогу для соперников.

Внимание. Европейская квалификация на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, начнется 24-го марта 2021-го года.

Катар – первая страна, которая не входит в европейский отбор, участвует в соревнованиях УЕФА. До этого Катар участвовал в Копа Америка.