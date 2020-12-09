Збірна Катару з футболу візьме участь у європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Господар ЧС-2022 року був запрошений УЄФА для участі в європейській кваліфікаційній групі А.

Про це повідомляє ВВС. У цій групі Катар проведе матчі з Португалією, Сербією, Ірландією, Люксембургом та Азербайджаном.

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Результати не будуть враховуватися

Як країна-господар Катар вже вийшов на ЧС-2022. Тому результати матчів не будуть враховуватися при кваліфікації.

Номінально "домашні" матчі Катар буде проводити у Європі, щоб скоротити час на дорогу для суперників.

До уваги. Європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі, розпочнеться 24-го березня 2021-го року.

Катар – перша країна, яка не входить до європейського відбору, бере участь у змаганнях УЄФА. До цього Катар брав участь у Копа Америка.