Катар зіграє у європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2022
Збірна Катару з футболу візьме участь у європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Господар ЧС-2022 року був запрошений УЄФА для участі в європейській кваліфікаційній групі А.
Про це повідомляє ВВС. У цій групі Катар проведе матчі з Португалією, Сербією, Ірландією, Люксембургом та Азербайджаном.
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Результати не будуть враховуватися
Як країна-господар Катар вже вийшов на ЧС-2022. Тому результати матчів не будуть враховуватися при кваліфікації.
Номінально "домашні" матчі Катар буде проводити у Європі, щоб скоротити час на дорогу для суперників.
Катар – перша країна, яка не входить до європейського відбору, бере участь у змаганнях УЄФА. До цього Катар брав участь у Копа Америка.
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