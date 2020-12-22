Испанский голкипер Икер Касильяс вернулся в мадридский Реал. 39-летний футболист занял пост заместителя генерального директора фонда клуба.

Теперь Икер Касильяс не будет защищать ворота Реала, а будет заниматься организационными мерами. О возвращении легенды сообщил официальный сайт мадридского клуба.

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Какие функции будет выполнять Касильяс в клубе?

проведение спортивных мероприятий

управления учебными программами

организация благотворительной деятельности

сотрудничество с другими организациями

Карьера Икера Касильяса в Реале? Воспитанник клуба, за главную команду выступал аж с 1999 года. Испанский вратарь 5 раз поднимал над своей головой трофей чемпионата Испании. Еще 4 раза побеждал в Лиге чемпионов. Суммарно в футболке "сливочных" провел 16 сезонов, где сыграл 510 матчей. В 2015 году перебрался в Порту, где в сезоне-2018/19 сыграл 42 встречи во всех турнирах.

Ранее легендарный голкипер намекал на возвращение в родной клуб. Вроде Флорентино Перес делал официальное предложение испанцу. Летом 2020-го года Икер повесил бутсы на гвоздь.

До этого вратарь неожиданно для всех пережил инфаркт в начале мая 2019 года. Казалось, что Касильяс сразу завершит карьеру, но уже через 2 месяца он вернулся к тренировкам. Правда, так ни разу в составе Порту и не сыграл.