Іспанський голкіпер Ікер Касільяс повернувся у мадридський Реал. 39-річний футболіст обійняв пост заступника генерального директора фонду клубу.

Тепер Ікер Касільяс не захищатиме ворота Реала, а займатиметься організаційними заходами. Про повернення легенди повідомив офіційний сайт мадридського клубу.

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Які функції виконуватиме Касільяс у клубі?

проведенням спортивних заходів

керування навчальними програмами

організація благодійної діяльності

співпраця з іншими організаціями

Кар'єра Ікера Касільяса у Реалі? Вихованець клубу, за головну команду виступав аж з 1999-го року. Іспанський воротар 5 разів підіймав над власною головою трофей чемпіонату Іспанії. Ще 4 рази перемагав у Лізі чемпіонів. Сумарно у футболці "вершкових" провів 16 сезонів, де зіграв 510 поєдинків. У 2015 році перебрався до Порту, де у сезоні-2018/19 зіграв 42 зустрічі у всіх турнірах.

Раніше легендарний голкіпер натякав на повернення у рідний клуб. Начебто Флорентіно Перес робив офіційну пропозицію іспанцю. Влітку 2020-го року Ікер повісив бутси на цвях.

До цього воротар несподівано для усіх пережив інфаркт на початку травня 2019-го року. Здавалось, що Касільяс відразу завершить кар'єру, але вже через 2 місяці повернувся до тренувань. Щоправда, так жодного разу у складі Порту так і не зіграв.