Мадридский Реал наконец взялся за дело в чемпионате Испании. В 14 туре Ла Лиги "сливки" 20 декабря победили Эйбар и догнали лидера чемпионата Атлетико.

Эйбар – Реал 1:3

Голы: Кике, 28 – Бензема, 6, Модрич, 13, Лукас, 90+2

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Уже на старте матча Реала удалось открыть счет, пишет 24 канал. Родриго классным черпаком нашел в штрафной Бензема. Карим одним прикосновением переиграл голкипера – 1:0. Через семь минут на табло горело 0:2.

Вице-чемпион мира 2018 года Модрич выстрелил красивым дальним ударом. Бензема мог делать 0:3 еще в первом тайме, но чудом не попал ударом головой с убойной позиции.

Эйбар отыграл один мяч на 28 минуте и восстановил интригу в матче. Кике космическим ударом выстрелил из-за пределов штрафной и не оставил шансов Куртуа.

После перерыва в напряженном противостоянии команды обменялись острыми моментами. Однако в компенсированное время Реал забил третий раз и выиграл поединок.

Теперь Реал и Атлетико – лидеры турнирной таблицы, имея по 29 очков. Однако "матрасники" имеют два матча в запасе.

Эйбар – Реал видеообзор