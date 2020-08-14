Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс может вернуться в Мадрид. Все обиды между голкипером и клубом прошли, он готов помочь родной команде.

Касильяс надеется, что следующий его этап в футболе будет происходить именно в "Реале". Он сложно переносил свое расставание с клубом из-за того, что это его родной дом, сообщает AS.

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Возвращение легенды

Клуб и футболист не слишком хорошо разошлись, но по словам Икера, уже все в прошлом.

"Реал" – мой дом и жизнь,

– заявил Касильяс.

Флорентино Перес сделал предложение Икеру и стороны уже обсуждают возвращение легенды клуба в Мадрид.

Добавим, что Касильяс пережил инфаркт в начале мая 2019 года. Голкипера сразу с тренировки забрали в медицинское учреждение. Но через 2 месяца Икер уже вернулся к тренировкам. Но после такого неприятного инцидента, голкипер не сыграл ни одного поединка за "Порту".

Карьера Касильяса в "Реале"