Касильяс намекнул на возвращение в "Реал"
Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс может вернуться в Мадрид. Все обиды между голкипером и клубом прошли, он готов помочь родной команде.
Касильяс надеется, что следующий его этап в футболе будет происходить именно в "Реале". Он сложно переносил свое расставание с клубом из-за того, что это его родной дом, сообщает AS.
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Возвращение легенды
Клуб и футболист не слишком хорошо разошлись, но по словам Икера, уже все в прошлом.
"Реал" – мой дом и жизнь,
– заявил Касильяс.
Флорентино Перес сделал предложение Икеру и стороны уже обсуждают возвращение легенды клуба в Мадрид.
Добавим, что Касильяс пережил инфаркт в начале мая 2019 года. Голкипера сразу с тренировки забрали в медицинское учреждение. Но через 2 месяца Икер уже вернулся к тренировкам. Но после такого неприятного инцидента, голкипер не сыграл ни одного поединка за "Порту".
Карьера Касильяса в "Реале"
- Икер Касильяс – воспитанник мадридского "Реала". За главную команду начал выступать с далекого 1999 года.
- С "Реалом" Икер 5 раз выигрывал чемпионат Испании, а еще четыре – Лигу чемпионов. Всего сыграл в 510 матчах за команду.
- Выступал за "сливочных" на протяжении 16 сезонов.
- В 2015 году он перебрался в португальский "Порту". В сезоне 2018/19 Икер Касильяс провел за португальский гранд 42 матча во всех турнирах.
- 4 августа 2020 года Икер Касильяс объявил об окончании карьеры.