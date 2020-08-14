Касільяс натякнув на повернення у "Реал"
Легендарний іспанський воротар Ікер Касільяс може повернутись у Мадрид. Всі образи між голкіпером та клубом минули, він готовий допомогти рідній команді.
Касільяс сподівається, що наступний його етап у футболі буде відбуватись саме у "Реалі". Він складно переносив своє розставання з клубом через те, що це його рідний дім, повідомляє AS.
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Повернення легенди
Клуб та футболіст не надто добре розійшлись, але за словами Ікера, вже все у минулому.
"Реал" – мій дім і життя,
– заявив Касільяс.
Флорентіно Перес зробив пропозицію Ікеру і сторони вже обговорюють повернення легенди клубу у Мадрид.
Додамо, що Касільяс пережив інфаркт на початку травня 2019 року. Голкіпера одразу з тренування забрали у медичний заклад. Але через 2 місяці Ікер вже повернувся до тренувань. Але після такого неприємного інциденту, голкіпер не зіграв жодного поєдинку за "Порту".
- Ікер Касільяс – вихованець мадридського "Реалу". За головну команду почав виступати з далекого 1999 року.
- З "Реалом" Ікер 5 разів вигравав чемпіонат Іспанії, а ще чотири – Лігу чемпіонів. Загалом зіграв у 510 матчах за команду.
- Виступав за "вершкових" протягом 16 сезонів.
- У 2015 році він перебрався до португальського "Порту". У сезоні 2018/19 Ікер Касільяс провів за португальський гранд 42 матчі в усіх турнірах.
- 4 серпня 2020 року Ікер Касільяс оголосив про закінчення кар'єри.