Легендарний іспанський воротар Ікер Касільяс може повернутись у Мадрид. Всі образи між голкіпером та клубом минули, він готовий допомогти рідній команді.

Касільяс сподівається, що наступний його етап у футболі буде відбуватись саме у "Реалі". Він складно переносив своє розставання з клубом через те, що це його рідний дім, повідомляє AS.

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Повернення легенди

Клуб та футболіст не надто добре розійшлись, але за словами Ікера, вже все у минулому.

"Реал" – мій дім і життя,

– заявив Касільяс.

Флорентіно Перес зробив пропозицію Ікеру і сторони вже обговорюють повернення легенди клубу у Мадрид.

Додамо, що Касільяс пережив інфаркт на початку травня 2019 року. Голкіпера одразу з тренування забрали у медичний заклад. Але через 2 місяці Ікер вже повернувся до тренувань. Але після такого неприємного інциденту, голкіпер не зіграв жодного поєдинку за "Порту".

Кар'єра Касільяса у "Реалі"