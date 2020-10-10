Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру признался, что ситуация в его команде достаточно серьезная, ведь на прошлой тренировке в первой команде было всего 9 игроков, из которых 3 вратаря. Впрочем подчеркивает: в структуре клуба есть 70 игроков, поэтому нужно играть, что "Шахтер" и будет делать.

"Горняки" имели четкий план подготовки к следующим 4 матчам, но из-за возникших проблем все планы придется менять. Луиша Каштру цитирует официальный сайт "Шахтера".

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Впереди у "Шахтера" сразу несколько матчей с незначительными перерывами – 17 октября ФК "Львов", 21 октября "Реал", 24 октября "Ворскла", а уже 27 октября "Интер". Для такого плотного графика команде нужен мощный резерв, зато она потеряла значительную часть игроков основы.

Сейчас мы не знаем, кто из инфицированных футболистов восстановится за 10 дней. Даже если кто и вернется, у нас останется только два дня до поединка с "Реалом". Мы не делаем из себя жертв, однако очень расстроены ситуацией,

– подчеркнул тренер "горняков".

Он также подчеркнул, что сейчас в клубе все стараются быть осмотрительными. С теми игроками, которые остались, проводят упражнения, которые не позволяют им контактировать друг с другом. И этого нельзя будет делать уже со следующей недели, когда начнется подготовка к матчу против ФК "Львов".

Кроме того, у рулевого дончан прямо спросили, что он собирается делать, когда началась такая кадровая катастрофа. Тот ответил, что в клубе 70 игроков – это основная команда, дубль и юношеская команда.

"Нужно играть, и мы будем делать это. С большими или меньшими трудностями, но мы должны иметь уверенность в том, что ребята, которые будут играть – это лучший выбор на определенный матч, чтобы добиться необходимого результата", – резюмировал Луиш Каштру.

Напомним, у двух игроков "Шахтера" – Андрея Пятова и Тараса Степаненко – обнаружили коронавирус после матча против "Десны". Тогда в клубе провели повторное тестирование.

Очередные тесты показали коронавирусную инфекцию у еще 7 игроков. Их имена неизвестны. Кроме того, коронавирусом заболели 9 работников клуба.