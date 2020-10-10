Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру зізнався, що ситуація в його команді доволі серйозна, адже на минулому тренуванні в першій команді було всього 9 гравців, з яких 3 воротарі. Втім наголошує: у структурі клубу є 70 гравців, тож потрібно грати, що "Шахтар" і робитиме.

"Гірники" мали чіткий план підготовки до наступних 4 матчів, але через проблеми, що виникли, всі плани доведеться змінювати. Луїша Каштру цитує офіційний сайт "Шахтаря".

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Попереду в "Шахтаря" одразу кілька матчів з незначними перервами – 17 жовтня ФК "Львів", 21 жовтня "Реал", 24 жовтня "Ворскла", а вже 27 жовтня "Інтер". Для такого щільного графіку команді потрібен потужний резерв, натомість вона втратила значну частину гравців основи.

Наразі ми не знаємо, хто з інфікованих футболістів відновиться за 10 днів. Навіть якщо дехто й повернеться, у нас залишиться тільки два дні до поєдинку з "Реалом". Ми не робимо із себе жертв, однак дуже засмучені ситуацією,

– наголосив тренер "гірників".

Він також підкреслив, що наразі в клубі всі намагаються бути обачними. З тими гравцями, які залишилися, проводять вправи, які не дозволяють їм контактувати один з одним. Та цього не можна буде робити вже з наступного тижня, коли почнеться підготовка до матчу проти ФК "Львів".

Крім того, в керманича донеччан прямо запитали, що він збирається робити, коли почалася така кадрова катастрофа. Той відповів, що в клубі 70 гравців – це основна команда, дубль і юнацька команда.

"Потрібно грати, і ми робитимемо це. З більшими чи меншими труднощами, але ми повинні мати впевненість у тому, що хлопці, які гратимуть – це найкращий вибір на певний матч, аби домогтися необхідного результату", – резюмував Луїш Каштру.

Нагадаємо, у двох гравців "Шахтаря" – Андрія П'ятова й Тараса Степаненка – виявили коронавірус після матчу проти "Десни". Тоді в клубі провели повторне тестування.

Чергові тести показали коронавірусну інфекцію в ще 7 гравців. Їхні імена невідомі. Крім того, на коронавірус захворіли 9 працівників клубу.