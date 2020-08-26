Это мое решение: Каштру объяснил перестановки "Шахтера" в матче с "Динамо"
После поражения в матче за Суперкубок Украины (1:3) от киевского "Динамо" наставник "Шахтера" Луиш Каштру на пресс-конференции сообщил о своем видении игры.
Португалец отметил реализацию соперника, который практически не атаковал, но за три удара забил три гола. Его слова цитирует официальный сайт "горняков".
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"Было три удара у "Динамо", и они смогли их реализовать. У нас же было достаточное количество моментов, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать. Это главная разница. Несмотря на то, что у нас было 70 с лишним процентов владения мячом, если нет реализации, то это нивелируется", – сказал Каштру.
Почему Марлос не вышел с первых минут? Это было мое решение. В моем распоряжении 20 с лишним игроков, доступных на игру. Мы приняли решение, что в этой игре необходимо задействовать более линейного вингера, который мог бы забегать в зону между центральным и крайним защитниками. И поняли, что Тете подходит идеально под эту схему. Марлос больше сужает, отвечает за середину, а Тете – более фланговый игрок. При этом никто не отменяет того факта, что Марлос – отличный игрок и большой профессионал.
Тренер горняков подчеркнул, что доволен физической формой своих подопечных:
"Что касается физической формы, то мы выглядели хорошо на протяжении всей игры. Я неоднократно говорил, что не переживаю за физическое состояние своих игроков. Я знал, что ребята будут сильны в этом компоненте в сегодняшней игре, и они показали это на поле".
Во втором тайме мы начали играть в три защитника, с Кривцовым, Степаненко и Бондарем, выдвинули вперед Додо и Матвиенко, сузили Тайсона, оттащили в середину Тете и Соломона, а Марлос и Алан Патрик подключались к началу атак. Мораес при этом пытался вытянуть на себя защиту "Динамо". В принципе, нам удавалось добраться до ворот соперника, заканчивали матч фактически с двумя защитниками, но забить так и не удалось,
– подчеркнул наставник дончан.
Луиш Каштру / Фото: ФК "Шахтер"
Шахтер – Динамо: главное
- Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли в матче за Суперкубок Украины. Победу получило "Динамо". За матч киевляне нанесли лишь три удара по воротам. Все они были точными и стали голами.
- "Шахтер" же до конца матча показал владение мячом на 71%, Луиш Каштру пошел ва-банк и снял с игры двух центральных защитников. Но спасти матч не удалось.
- Мирча Луческу же празднует первый трофей во главе "Динамо". Уже во втором матче. При этом в игре против "Шахтера", где он был главным тренером 12 лет. И с которым выиграл семь Суперкубков Украины.