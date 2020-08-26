После поражения в матче за Суперкубок Украины (1:3) от киевского "Динамо" наставник "Шахтера" Луиш Каштру на пресс-конференции сообщил о своем видении игры.

Португалец отметил реализацию соперника, который практически не атаковал, но за три удара забил три гола. Его слова цитирует официальный сайт "горняков".

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"Было три удара у "Динамо", и они смогли их реализовать. У нас же было достаточное количество моментов, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать. Это главная разница. Несмотря на то, что у нас было 70 с лишним процентов владения мячом, если нет реализации, то это нивелируется", – сказал Каштру.

Почему Марлос не вышел с первых минут? Это было мое решение. В моем распоряжении 20 с лишним игроков, доступных на игру. Мы приняли решение, что в этой игре необходимо задействовать более линейного вингера, который мог бы забегать в зону между центральным и крайним защитниками. И поняли, что Тете подходит идеально под эту схему. Марлос больше сужает, отвечает за середину, а Тете – более фланговый игрок. При этом никто не отменяет того факта, что Марлос – отличный игрок и большой профессионал.

Тренер горняков подчеркнул, что доволен физической формой своих подопечных:

"Что касается физической формы, то мы выглядели хорошо на протяжении всей игры. Я неоднократно говорил, что не переживаю за физическое состояние своих игроков. Я знал, что ребята будут сильны в этом компоненте в сегодняшней игре, и они показали это на поле".

Во втором тайме мы начали играть в три защитника, с Кривцовым, Степаненко и Бондарем, выдвинули вперед Додо и Матвиенко, сузили Тайсона, оттащили в середину Тете и Соломона, а Марлос и Алан Патрик подключались к началу атак. Мораес при этом пытался вытянуть на себя защиту "Динамо". В принципе, нам удавалось добраться до ворот соперника, заканчивали матч фактически с двумя защитниками, но забить так и не удалось,

– подчеркнул наставник дончан.



Луиш Каштру / Фото: ФК "Шахтер"

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