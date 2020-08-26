Після поразки в матчі за Суперкубок України (1:3) від київського "Динамо" наставник "Шахтаря" Луїш Каштру на пресконференції повідомив про своє бачення гри.

Португалець зазначив реалізацію суперника, який практично не атакував, але за три удари забив три голи. Його слова цитує офіційний сайт "гірників".

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"Було три удари в "Динамо", і вони змогли їх реалізувати. У нас же була достатня кількість моментів, але, на жаль, ми не змогли їх реалізувати. Це головна різниця. Незважаючи на те, що у нас було 70 з гаком відсотків володіння м'ячем, якщо немає реалізації, то це нівелюється", – сказав Каштру.

Чому Марлос не вийшов з перших хвилин? Це було моє рішення. У моєму розпорядженні 20 з гаком гравців, доступних на гру. Ми прийняли рішення, що в цій грі необхідно задіяти більш лінійного вінгера, який міг би забігати в зону між центральним і крайнім захисниками. І зрозуміли, що Тете підходить ідеально під цю схему. Марлос більше звужує, відповідає за середину, а Тете – більш фланговий гравець. При цьому ніхто не скасовує того факту, що Марлос – відмінний гравець і великий професіонал.

Тренер гірників підкреслив, що задоволений фізичною формою своїх підопічних:

"Що стосується фізичної форми, то ми виглядали добре протягом всієї гри. Я неодноразово говорив, що не переживаю за фізичний стан своїх гравців. Я знав, що хлопці будуть сильні в цьому компоненті в сьогоднішній грі, і вони показали це на полі".

У другому таймі ми почали грати в три захисники, з Кривцовим, Степаненко і Бондарем, висунули вперед Додо і Матвієнко, звузили Тайсона, відтягли в середину Тете і Соломона, а Марлос і Алан Патрік підключалися до початку атак. Мораес при цьому намагався витягнути на себе захист "Динамо". В принципі, нам вдавалося дістатися до воріт суперника, закінчували матч фактично з двома захисниками, але забити так і не вдалося,

– підкреслив наставник донеччан.



Луїш Каштру / Фото: ФК "Шахтар"

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