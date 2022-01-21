Такою грою не виб'єш Куртуа з основи

Український голкіпер провів свій другий матч за мадридський клуб у сезоні-2021/2022. Знов Андрій Лунін не зумів залишити свої ворота "сухими", хоча після декількох епізодів футболісти Реала повинні подякувати українцю за впевнені сейви.

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За 120 хвилин, адже команди визначили переможця матчу лише в овертаймах, Лунін пропустив один та зробив 2 ефектні сейви. Щоправда, вини українського голкіпера у пропущеному голі немає, Ельче допоміг рикошет від Себальйоса. Ще одного разу м'яч побував у сітці воріт Андрія, але гол було скасовано.

Статистичний портал SofaScore віддав українцю одну з найгірших оцінок у складі "Королівського клубу" – 6.8. Андрій увійшов у трійку невдах мадридської команди.

До слова. Найкращим гравцем "вершкових" став Вінісіус Жуніор – 8.2.

Нагадаємо, що Реал першим пропустив у грі проти Ельче, але завдяки голам на 108-й та 115-й хвилинах зумів пробитись у чвертьфінал Кубка Іспанії – 1:2.



Оцінки гравців за матч / Скриншот із сайту SofaScore