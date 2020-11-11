Боксеру из Кубы Луису Ортису (31-2-0, 26 КО) хватило 45 секунд, чтобы одержать победу над американцем Александером Флоресом (18-2-1, 16 КО). Последнему не отдают гонорар и подозревают в симуляции во время боя.

Кубинец уже через 45 секунд после сигнала арбитра о начале поединка отправил соперника в нокаут. Американца заподозрили в симуляции в моменте с решающим ударом, сообщает ESPN.

Как это было Ортис жестким хуком отправил соперника в нокаут за 45 секунд: видео

Симуляция года

Ортис хуком ударил в корпус Флореса и повалил соперника из США. Судья завершил бой, зафиксировав технический нокаут. Все ничего, если бы удар был более точным.

Этим моментом серьезно заинтересовалась Атлетическая комиссия штата Калифорния, которая и проведет расследование этого поединка. Они считают, что Флорес специально картинно упал на канвас. Со стороны такое падение выглядело спланированным, но боксер из США упал, словно в его корпус нанесли мощный удар. Такого же мнения придерживались и комментаторы боя.

Александр не получит свой гонорар, который составил 80 тысяч долларов, до окончания расследования.

Ортис – Флорес: видеообзор