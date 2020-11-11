Боксеру з Куби Луїсу Ортісу (31-2-0, 26 КО) вистачило 45 секунд, щоб здобути перемогу над американцем Александером Флоресом (18-2-1, 16 КО). Останньому не віддають гонорар та підозрюють у симуляції під час бою.

Кубинець вже за 45 секунд після сигналу арбітра про початок поєдинку відправив суперника у нокаут. Американця запідозрили у симуляції у моменті з вирішальним ударом, повідомляє ESPN.

Як це було Ортіс жорстким хуком відправив суперника у нокаут за 45 секунд: відео

Симуляція року

Ортіс хуком вдарив у корпус Флореса та повалив суперника з США. Суддя завершив бій, зафіксувавши технічний нокаут. Все нічого, якби удар був більш точним.

Цим моментом серйозно зацікавилась Атлетична комісія штату Каліфорнія, яка і проведе розслідування цього поєдинку. Вони вважають, що Флорес спеціально картинно впав на канвас. Зі сторони таке падіння виглядало спланованим, але боксер з США впав, якби у його корпус завдали потужного удару. Такої ж думки дотримувались і коментатори бою.

Александер не отримає свій гонорар, який склав 80 тисяч доларів, до закінчення розслідування.

Ортіс – Флорес відеоогляд