Сторонники Орбана соврали: УЕФА не разрешал Венгрии использовать карту с Закарпатьем

Румынская федерация футбола отрицает, что главный футбольный орган Европы легитимировал баннеры с изображением "Великой Венгрии". Организация напомнила о ревизионистской сущности такой атрибутики.

В прошлом году глава правительства Венгрии Виктор Орбан оказался в эпицентре очередного скандала перед футбольным матчем. Политик встретился с футболистами национальной сборной, надев контраверсионный шарф.

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На нем карта Венгрия отличается от ее современной территории и выглядит так, как было до Первой мировой войны. В ней в состав страны включены современные территории Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии, Румынии, а также Украины (Закарпатская область).

Федерация футбола Венгрии заявила, что посылала запрос в УЕФА и FARE относительно использования этого атрибута. И те вроде бы не увидели никаких нарушений в такой карте.

. Организация Football Against Racism in Europe (FARE) занимается вопросами борьбы с расизмом и дискриминацией в футболе. Также одной из ее функций является контроль за баннерами на стадионах.

Впрочем, на следующий же день эту информацию опровергла румынская федерация футбола. Там отметили, что тоже обратились в УЕФА по этому вопросу и получили ответ, что символика "Великой Венгрии" не разрешена на международном уровне.

Мы считаем, что Венгерская федерация футбола сделала ошибочное заявление, поскольку демонстрация этих символов является нарушением дисциплинарных правил УЕФА о лозунгах провокативного или политического содержания. Федерация футбола Румынии обязательно вынесет этот вопрос на рассмотрение дисциплинарных комитетов, если возникнет такая необходимость. Напоминаем, что ревизионизм в футболе неприемлем. Верим, что демонстрация этой символики будет иметь последствия, поскольку она может подстрекать ненависть и провоцировать стычки на матчах.

– говорится в заявлении румынской федерации.

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Отметим, что в 2016 году та же организация FARE констатировала, что символ "Великой Венгрии" носит ревизионистский характер и указывает на желание изменить современные границы. Сам же Орбан аргументировал свою позицию тем, что сборную его страны поддерживают мадьяры из других стран.

. "Великая Венгрия" была разделена Трианонским соглашением после завершения Первой мировой войны. Согласно нему, часть территорий страны достались Чехословакии, СССР (впоследствии – Украины), Румынии, Югославии и Австрии.