В ноябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в очередную скандальную ситуацию. "Друг Путина" наведался к футболистам национальной сборной, надев неоднозначный шарф.
По теме Орбан посягнул на территорию Украины и Румынии: в какой скандал впал премьер Венгрии
На нем карта Венгрия отличается от ее современной территории и выглядит так, как было до Первой мировой войны. На этой карте в Венгрию включены современные территории Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии, Румынии и Украины.
Такой шарф достаточно популярен среди венгерских фанатов, мечтающих о восстановлении территории Венгрии, то есть захвате земель соседних государств. Поэтому местная федерация футбола обратилась в УЕФА и FARE за объяснениями.
Европейские органы ответили венграм, что такая карта не запрещена для баннеров. Причина – проявление уважения к историческим территориям Венгрии и солидарность с венгерскими болельщиками из других стран.
Читайте также Венгрия Орбана – гнойник для ЕС: "друг Путина" может изменить свою риторику
Впрочем, УЕФА установил некоторые ограничения относительно баннера. На нем должна быть только эта карта без современных символов Венгрии. Кроме того, допускается только красный, белый и зеленый цвета.
К слову, еще в 2016 году та же организация FARE констатировала, что символ "Великой Венгрии" носит ревизионистский характер и указывает на желание изменить современные границы. Сам же Орбан аргументировал свою позицию тем, что сборную его страны поддерживают мадьяры из других стран.