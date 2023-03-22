В ноябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в очередную скандальную ситуацию. "Друг Путина" наведался к футболистам национальной сборной, надев неоднозначный шарф.

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На нем карта Венгрия отличается от ее современной территории и выглядит так, как было до Первой мировой войны. На этой карте в Венгрию включены современные территории Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии, Румынии и Украины.

Такой шарф достаточно популярен среди венгерских фанатов, мечтающих о восстановлении территории Венгрии, то есть захвате земель соседних государств. Поэтому местная федерация футбола обратилась в УЕФА и FARE за объяснениями.

Справка. Организация Football Against Racism in Europe (FARE) занимается вопросами борьбы с расизмом и дискриминацией в футболе. Также одной из ее функций является контроль баннеров на стадионах.

Европейские органы ответили венграм, что такая карта не запрещена для баннеров. Причина – проявление уважения к историческим территориям Венгрии и солидарность с венгерскими болельщиками из других стран.

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Впрочем, УЕФА установил некоторые ограничения относительно баннера. На нем должна быть только эта карта без современных символов Венгрии. Кроме того, допускается только красный, белый и зеленый цвета.

К слову, еще в 2016 году та же организация FARE констатировала, что символ "Великой Венгрии" носит ревизионистский характер и указывает на желание изменить современные границы. Сам же Орбан аргументировал свою позицию тем, что сборную его страны поддерживают мадьяры из других стран.

Стоит знать. "Великая Венгрия" была разделена Трианонским соглашением после завершения Первой мировой войны. Согласно ей, часть территорий страны добрались до Чехословакии, СССР (впоследствии – Украины), Румынии, Югославии и Австрии.