Минулого року голова уряду Угорщини Віктор Орбан опинився в епіцентрі чергового скандалу перед футбольним матчем. Політик зустрівся із футболістами національної збірної, вдягнувши контраверсійний шарф.

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На ньому мапа Угорщина відрізняється від її сучасної території і виглядає так, як було до Першої світової війни. На ній у склад країни включені сучасні території Словаччини, Австрії, Хорватії, Сербії, Румунії, а також України (Закарпатська область).

Федерація футболу Угорщини заявила, що надсилала запит в УЄФА та FARE щодо використання цього атрибуту. І ті начебто не побачили ніяких порушень у такій мапі.

Довідка. Організація "Football Against Racism in Europe" (FARE) займається питаннями боротьби з расизмом та дискримінацією у футболі. Також однією з її функцій є контроль за банерами на стадіонах.

Втім на наступний же день цю інформацію заперечила румунська федерація футболу. Там зазначили, що теж звернулись до УЄФА з цього питання і отримали відповідь, що символіка "Великої Угорщини" не є дозволеною на міжнародному рівні.

Ми вважаємо, що Угорська федерація футболу зробила помилкову заяву, оскільки демонстрація цих символів є порушенням дисциплінарних правил УЄФА про гасла провокативного або політичного змісту. Федерація футболу Румунії обов’язково винесе це питання на розгляд дисциплінарних комітетів, якщо виникне така необхідність. Нагадуємо, що ревізіонізм у футболі неприйнятний. Віримо, що демонстрація цієї символіки буде мати наслідки, оскільки вона може підбурювати ненависть і провокувати сутички на матчах,

– йдеться у заяві румунської федерації.

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Відзначимо, що у 2016 році та ж організація FARE констатувала, що символ "Великої Угорщини" має ревізіоністський характер і вказує на бажання змінити сучасні кордони. Сам же Орбан аргументував свою позицію тим, що збірну його країни підтримують мадяри з інших країн.

Варто знати. "Велика Угорщина" була розділена Тріанонською угодою після завершення Першої світової війни. Згідно з нею, частина територій країни дістались Чехословаччині, СРСР (згодом – Україні), Румунії, Югославії та Австрії.