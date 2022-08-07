Очень интересно наблюдать, – легенда Ливерпуля Каррагер отметил дебют Зинченко в Арсенале

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала в первом туре АПЛ против Кристал Пелес. Украинец получил положительные отзывы за игру.

Каррагер: В его игре отличный микс

Легендарный защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер вслед за Микелем Артетой похвалил Александра Зинченко. Бывший футболист высоко оценил дебют украинца.

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По его мнению, Зинченко придаст Арсеналу разнообразие на футбольном поле.

Очень интересно наблюдать за Зинченко. Он заполняет те же позиции внутри поля, как это было в МанСити. В других случаях он играл очень высоко и широко. В его игре отличный микс. Действительно, игрок сборной Украины может значительно изменить игру Арсенала, учитывая, что он необычный левый защитник,

– сказал Каррагер.

Главное о дебюте Зинченко в Арсенале